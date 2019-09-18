Тер Стеген повторил рекорд Пятова в ЛЧ, отразив 4 из 6 пенальти

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген отразил пенальти полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в ходе матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.



Таким образом, немецкий вратарь каталонского клуба имеет на своём счету в Лиге чемпионов четыре отраженных одиннадцатиметровых удара из шести, что является самым высоким показателем в истории турнира с момента начала ведения статистики в сезоне-2003/04. До тер Стегена подобного результата добился голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов, который также парировал четыре пенальти в играх донецкого клуба в Лиге чемпионов.

«Люди знают, на что я способен. Я хочу полностью сосредоточиться на своей работе и играть на максимуме моих возможностей. Мне кажется, что сегодня я это показал», — сказал тер Штеген после матча.

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«Боруссия», сыграв вничью с «Барселоной», набрала 1 очко и занимает последнее, 4-е место, в турнирной таблице группы F. «Барселона» (1) — на 3-м месте. Лидером группы F после 1-го тура является пражская «Славия» (1), на 2-м месте располагается миланский «Интер» (1).