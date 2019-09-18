Ройс: тер Штеген — вратарь мирового класса, пойду тренировать пенальти

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс подвёл итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», закончившийся нулевой ничьей. При этом на 57-й минуте Ройс не реализовал 11-метровый удар, который отбил голкипер сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген.



«Конечно, сейчас на душе не самые приятные чувства. Я не забил пенальти. К тому же мы упустили ряд других хороших возможностей забить. Но мы почти не оставляли свободных зон и показали хорошую игру.



Марк — вратарь мирового класса, но я не лучшим образом исполнил пенальти. Теперь пойду тренировать пенальти», — приводит слова Ройса официальный сайт УЕФА.



Во втором туре «Боруссия» на выезде встретится с пражской «Славией», а «Барселона» примет «Интер».

Тер Стеген повторил рекорд Пятова в ЛЧ, отразив 4 из 6 пенальти