Лапочкин: после дерби пришло 3500 сообщений. Ни одного цензурного!

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину, почему перестал пользоваться социальными сетями.
«Раньше была открыта страница «ВКонтакте». Помню, пришёл домой после игры «Спартак» — ЦСКА, открываю соцсети, а там 3500 сообщений! «Ядрёна вошь», — думаю. И ни одного цензурного! Неделю чистил стену, с тех пор всё закрыл. Нас вообще просят, чтобы соцсетей не было. Но я же живой человек. На дворе XXI век — стольких людей могу потерять. «Твиттера» разве что нет. Там разглагольствовать надо, а мне, как судье, лучше помалкивать!» — сказал Лапочкин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Судейскую карьеру Лапочкин начал в 1995 году. В Российской Премьер-Лиге в качестве главного арбитра дебютировал 17 апреля 2011 года в матче 5-го тура между московским «Локомотивом» и нижегородской «Волгой». По итогам сезона-2018/19 Лапочкин стал лучшим арбитром по версии РФС.
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