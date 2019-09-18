Черышев опубликовал фото из раздевалки «Валенсии» после победы над «Челси»

Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в своём «инстаграме» групповую фотографию из раздевалки после победы в гостях над «Челси» со счётом 1:0 в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.



«Семья», — подписал фото Черышев в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Черышева.

Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» и был заменен на 92-й минуте на защитника Муктара Диакаби. Денис стал лидером по пробегу в своей команде, преодолев за матч 11,32 км. Больше всего на «Стэмфорд Бридж» пробежал хавбек «Челси» Жоржиньо — 11,99 км.



Во 2-м туре главного клубного европейского турнира «Валенсия» сыграет с прошлогодним полуфиналистом амстердамским «Аяксом», а «Челси» — с французским«Лиллем».