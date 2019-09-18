Лига чемпионов: результаты матчей 1-го тура

Накануне, 17 сентября, стартовал розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20. В первый игровой день состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа.



Результаты матчей первого игрового дня:



«Интер» (Италия) – «Славия» (Прага, Чехия) – 1:1

«Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия) – 1:1

«Наполи» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) – 2:0

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Генк» (Бельгия) – 6:2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Барселона» (Испания) – 0:0

«Бенфика» (Португалия) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 1:2

«Челси» (Англия) – «Валенсия» (Испания) – 0:1

«Аякс» (Нидерланды) – «Лилль» (Франция) – 3:0



Сегодня, 18 сентября, пройдут остальные матчи 1-го тура. С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Кто выиграет ЛЧ-2020. Журналисты «Чемпионата» определились В этой статье не будет ни слова про Кокорина и Мамаева. Обещаем!