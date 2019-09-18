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Лига чемпионов: результаты матчей 1-го тура

Лига чемпионов: результаты матчей 1-го тура
Лига чемпионов: результаты матчей 1-го тура
Футбол / Лига чемпионов 0

Накануне, 17 сентября, стартовал розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20. В первый игровой день состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа.

Результаты матчей первого игрового дня:

«Интер» (Италия) – «Славия» (Прага, Чехия) – 1:1
«Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия) – 1:1
«Наполи» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) – 2:0
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Генк» (Бельгия) – 6:2
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Барселона» (Испания) – 0:0
«Бенфика» (Португалия) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 1:2
«Челси» (Англия) – «Валенсия» (Испания) – 0:1
«Аякс» (Нидерланды) – «Лилль» (Франция) – 3:0

Сегодня, 18 сентября, пройдут остальные матчи 1-го тура. С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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