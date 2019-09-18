«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на должность коммерческого директора московского «Спартака», сообщает пресс-служба клуба.
Алексей уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год. С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса. В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций.
«Поздравляем Алексея с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в работе на ответственной должности!» — говорится в сообщении красно-белых.
«Спартак» после девяти туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 14 очков. 20 сентября московской команде предстоит сыграть с «Уфой». Матч состоится в «Уфе» и начнётся в 17:30 мск.
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