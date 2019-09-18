Гвардиола пошутил, что купил квартиру на Украине

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с донецким «Шахтёром» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 сентября, в Харькове и начнётся в 22:00 мск.



«Не надоело ли мне так часто встречаться с «Шахтёром»? Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтёра» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Ман Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык, и мне очень нравится.



Играть с «Шахтёром» каждый раз интересно, и все матчи похожи друг на друга. Тяжело было противостоять команде Луческу. Помню, первая игра была очень сложной, и мы, по-моему, смогли победить на последней минуте. Помню отличных футболистов, которые выступали в «Шахтёре»: Срна, Виллиан – просто супер! Когда пришёл Фонсека, то команда тоже была замечательно организована, не было разрывов между линиями, хотя в прошлом сезоне нам удалось довольно легко победить. «Шахтёр» по стилю достаточно нестандартная для нас команда, она играет не так, как большинство коллективов АПЛ. Будет сложно и интересно. Скорее всего, будет достаточно близкий счёт. Я очень уважаю «Шахтёр», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горняков».



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