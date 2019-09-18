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«Рома» представила третий комплект формы в тёмно-синем цвете

«Рома» представила третий комплект формы в тёмно-синем цвете
Футбол / Италия 0

«Рома» сегодня, 18 сентября, представила третью игровую форму на нынешний сезон. Комплект выполнен в тёмно-синем цвете, а воротнички на футболках — в жёлтых цветах.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» римского клуба.

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В этом сезоне итальянский клуб выступит в групповом турнире Лиги Европы. Римляне будут играть в одной группе с «Боруссией» М, «Вольфсбургом» и «Истанбул Башакшехир».

Календарь матчей группового этапа Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

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