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Полузащитник «Шахтёра»: до Роналду дотронешься — он падает

Полузащитник «Шахтёра»: до Роналду дотронешься — он падает
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко рассказал, кого считает главными симулянтами в футболе.

«Селезнёв любит падать. Он нападающий, это нормально для него, он любитель в штрафной от каждого касания упасть. Пенальти он много забил, значит, правильно всё делает. Довелось играть с Роналду, он тоже постоянно. До нему дотронешься — он падает. Причём он это делает так, что все судьи постоянно свистят. Они его оберегают.

Видели, как Стерлинг, какой нам пенальти поставили с «Манчестер Сити», он сам крота зарыл, потом 0:6 увезли мы. Ещё Караваев. Бежит, постоянно падает, орёт, будто ему ногу оторвали. Саня, давай исправляйся», – сказал Степаненко в эфире YouTube-канала «От души в душу».

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