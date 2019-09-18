Полузащитник «Шахтёра»: до Роналду дотронешься — он падает

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко рассказал, кого считает главными симулянтами в футболе.



«Селезнёв любит падать. Он нападающий, это нормально для него, он любитель в штрафной от каждого касания упасть. Пенальти он много забил, значит, правильно всё делает. Довелось играть с Роналду, он тоже постоянно. До нему дотронешься — он падает. Причём он это делает так, что все судьи постоянно свистят. Они его оберегают.



Видели, как Стерлинг, какой нам пенальти поставили с «Манчестер Сити», он сам крота зарыл, потом 0:6 увезли мы. Ещё Караваев. Бежит, постоянно падает, орёт, будто ему ногу оторвали. Саня, давай исправляйся», – сказал Степаненко в эфире YouTube-канала «От души в душу».