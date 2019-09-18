Полузащитник «Шахтёра» рассказал о дедовщине в украинском футболе
Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко рассказал, как сталкивался с дедовщиной в украинском футболе.
«Когда пришёл во вторую команду в Запорожье, мне было 16 лет. В то время в такой команде играли ребята и по 30 лет, кто уже заканчивал карьеру. Только какое-то действие не то, сразу тебе пихают, потому что человеку надо выиграть, чтобы заработать. За карьеру он ничего не добился, а ему нужно заработать 100 долларов премии.
Бывало, что ночью, с утра пьяные заваливали в номера, говорили: «Отжимайся» или «Приседай». Разное было, кого за пивом гоняли. Все через это раньше проходили. Сейчас молодёжь вообще никто не трогает», – сказал Степаненко в эфире YouTube-канала «От души в душу».
Полузащитник «Шахтёра»: до Роналду дотронешься — он падает
- 18 сентября 2019
-
14:43
-
14:43
-
14:20
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:26
-
13:07
-
13:05
-
12:42
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:47
-
11:28
-
11:27
-
11:07
-
10:50
-
10:42
-
10:19
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:59
Партнерский контент