Полузащитник «Шахтёра» рассказал о дедовщине в украинском футболе

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко рассказал, как сталкивался с дедовщиной в украинском футболе.



«Когда пришёл во вторую команду в Запорожье, мне было 16 лет. В то время в такой команде играли ребята и по 30 лет, кто уже заканчивал карьеру. Только какое-то действие не то, сразу тебе пихают, потому что человеку надо выиграть, чтобы заработать. За карьеру он ничего не добился, а ему нужно заработать 100 долларов премии.



Бывало, что ночью, с утра пьяные заваливали в номера, говорили: «Отжимайся» или «Приседай». Разное было, кого за пивом гоняли. Все через это раньше проходили. Сейчас молодёжь вообще никто не трогает», – сказал Степаненко в эфире YouTube-канала «От души в душу».

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