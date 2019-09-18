«Рейнджерс»: наши мысли с семьёй и друзьями Риксена

«Рейнджерс» на своём официальном сайте опубликовал сообщение, посвящённое смерти бывшего полузащитника команды Фернандо Риксена.
«Рейнджерс» с глубоким сожалением сообщает, что бывший футболист клуба Фернандо Риксен скончался сегодня утром после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Мысли каждого в нашем клубе сейчас с его женой Вероникой, дочерью Изабеллой и всей его семьёй и друзьями», — говорится в заявлении шотландского клуба.
Боковой амиотрофический склероз – это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни Риксен был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.
В период с 2006 по 2009 год Риксен выступал за «Зенит». В ходе своей карьеры Фернандо также выступал за «Фортуну» и «АЗ».
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