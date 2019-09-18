Одноклубник Риксена: Фернандо был очень жизнерадостным и всегда боролся до конца

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков выразил соболезнования родным и близким бывшего полузащитника команды Фернандо Риксена, который ушёл из жизни после долгой болезни.



«Хочу принести свои соболезнования родным и близким Фернандо. Он был очень жизнерадостным и позитивным человеком, как на поле, так и за его пределами. Всегда с улыбкой на лице. Но стоит отметить его бойцовские качества и отношение к футболу, он всегда боролся до конца. К сожалению, я не общался с ним во время болезни, после «Зенита» наши пути разошлись, но следил за ним и его борьбой», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В ходе своей карьеры Фернандо также выступал за «Фортуну», «АЗ» и «Рейнджерс».