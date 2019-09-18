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КДК оштрафовал ЦСКА за нарушение фанатом правил безопасности

КДК оштрафовал ЦСКА за нарушение фанатом правил безопасности
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении ЦСКА по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:0).

«За использование пиротехники ЦСКА наказан на 30 тысяч рублей, а за нецензурные скандирования болельщиков – на 40 тысяч. Также болельщик ЦСКА стоял на защитном ограждении. Это угроза жизни и здоровью, ЦСКА оштрафован на 25 тысяч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

ЦСКА, набрав 19 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Краснодару», «Зениту» и «Ростову» (все – 20). «Тамбов» (5) – 16-й.

С полной турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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