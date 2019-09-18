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Нойер рассматривает завершение карьеры в сборной Германии после Евро-2020

Нойер рассматривает завершение карьеры в сборной Германии после Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер может в скором времени прекратить выступление за национальную команду.

Как сообщает Sport Bild, 33-летний футболист намерен выступить со сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт летом 2020 года. В настоящий момент Мануэль всерьёз раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира.

Нойер вызывается в сборную Германии с 2009 года. За 10 лет голкипер четырежды становился призёром крупных международных турниров, а в 2014-м завоевал с командой главный трофей – Кубок чемпионов мира.

Ранее конкурент Нойера за место в воротах немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген, на клубном уровне выступающий за «Барселону», выразил недовольство своим положением в команде.

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