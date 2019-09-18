Погребняк: Риксен был хорошим человеком, мы с ним отлично общались

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк, ныне выступающий за «Урал», высказался о смерти экс-полузащитника сине-бело-голубых Фернандо Риксена.



«Печальная новость. Следил за здоровьем Риксена. Он был хорошим человеком, отличным футболистом. Помог «Зениту» стать чемпионом, завоевать много Кубков в 2007 и 2008 годах. Выражаю соболезнования родным и близким. Я с ним хорошо общался. Фернандо помогал мне в изучении английского языка перед моим отъездом за границу. Практика никогда не бывает лишней», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.



За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. С сине-бело-голубыми он успел завоевать четыре трофея, став чемпионом России и выиграв Суперкубок страны, а также став обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В ходе своей карьеры Фернандо также выступал за «Фортуну», «АЗ» и «Рейнджерс».

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