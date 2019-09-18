«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА

В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива». Встреча прошла на стадионе «Ульрих Хаберланд» в Леверкузене и завершилась вничью со счётом 2:2.

Уже к 16-й минуте матча хозяева поля дважды поразили ворота гостей из Москвы. Сначала результативным ударом отметился Фабиан Рют, а затем гол на свой счёт записал Кристофер Гевин Скотт. «Железнодорожники» ушли от поражения под занавес встречи. На 79-й минуте Вадим Карев забил первый мяч «Локо». На 88-й минуте точку в матче поставил Михаил Иванков.

В другом матче группы D «Ювентус» на выезде разгромил «Атлетико» со счётом 4:0. Таким образом, после стартового тура «Локомотив» с 1 очком занимает второе место в своей группе.