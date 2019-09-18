«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива». Встреча прошла на стадионе «Ульрих Хаберланд» в Леверкузене и завершилась вничью со счётом 2:2.
Уже к 16-й минуте матча хозяева поля дважды поразили ворота гостей из Москвы. Сначала результативным ударом отметился Фабиан Рют, а затем гол на свой счёт записал Кристофер Гевин Скотт. «Железнодорожники» ушли от поражения под занавес встречи. На 79-й минуте Вадим Карев забил первый мяч «Локо». На 88-й минуте точку в матче поставил Михаил Иванков.
В другом матче группы D «Ювентус» на выезде разгромил «Атлетико» со счётом 4:0. Таким образом, после стартового тура «Локомотив» с 1 очком занимает второе место в своей группе.
- 18 сентября 2019
-
17:46
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:33
-
17:29
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
16:56
-
16:46
-
16:32
-
16:22
-
16:20
-
16:06
-
15:57
-
15:56
-
15:41
-
15:33
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:49
-
14:43
-
14:43
-
14:20
-
14:07
-
14:05
-
14:03
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:26
Партнерский контент