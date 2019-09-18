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«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА

«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива». Встреча прошла на стадионе «Ульрих Хаберланд» в Леверкузене и завершилась вничью со счётом 2:2.

Уже к 16-й минуте матча хозяева поля дважды поразили ворота гостей из Москвы. Сначала результативным ударом отметился Фабиан Рют, а затем гол на свой счёт записал Кристофер Гевин Скотт. «Железнодорожники» ушли от поражения под занавес встречи. На 79-й минуте Вадим Карев забил первый мяч «Локо». На 88-й минуте точку в матче поставил Михаил Иванков.

В другом матче группы D «Ювентус» на выезде разгромил «Атлетико» со счётом 4:0. Таким образом, после стартового тура «Локомотив» с 1 очком занимает второе место в своей группе.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 15:00 МСК
Байер U19
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Локомотив М U19
Москва, Россия
1:0 Rüth – 4' (пен)   2:0 Scott – 15'   2:1 Карев – 79'   2:2 Ivankov – 88'
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