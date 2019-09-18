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Лига чемпионов. «Байер» — «Локомотив»: прямой эфир матча, смотреть онлайн

Лига чемпионов. «Байер» — «Локомотив»: прямой эфир матча, смотреть онлайн
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Байер» – «Локомотив». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Прямая видеотрансляция матча на «Матч ТВ» начнётся в 22:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковским. В роли его ассистентов выступят Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервный рефери – Томаш Мусял.

Соперниками немецкой и российской команд в группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.

С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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