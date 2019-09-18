Виллаш-Боаш: Дзюба стал настоящим Королём России

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и сине-бело-голубыми.

«Самое главное, что «Зенит» заработал важное очко. Для команды это очень хорошо. «Зенит» уже побеждал в Лионе, но сейчас всё иначе – изменились обе команды, у них новые тренеры и игроки. Команда действовала дисциплинированно, в обороне соблюдался баланс, удалось забить хороший гол. Это та игра, о которой говорят «50 на 50». Не могу сказать, что у обеих команд было какое-то запредельное количество голевых моментов, но для «Зенита» итоговый результат можно считать успехом.

Решения Семака я точно обсуждать не хочу. Семак – мой друг, я уважаю его. «Зенит» показал хорошую игру. Что касается сравнений моего «Зенита» с нынешним. Слишком много изменений произошло. Но ведь «Зенит» – чемпион России, неплохо начал новый сезон. Очевидно, что команда прогрессирует.



Мне нравятся многие игроки в нынешнем «Зените». Дзюба стал настоящим Королём России. Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с «Лионом» отметил бы ещё Лунёва. Видно, что это команда. Как я уже сказал, в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счёт чего и добился результата», — цитирует Виллаш-Боаша «Спорт день за днём».