«Байер» — «Локомотив»: прямой эфир матча ЛЧ начнётся 18 сентября в 22:00
Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Байер» – «Локомотив». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Прямая видеотрансляция матча на «Матч ТВ» начнётся в 22:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковским. В роли его ассистентов выступят Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервный рефери – Томаш Мусял.
Соперниками немецкой и российской команд в группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.
С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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