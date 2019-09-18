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В «Спартаке» сообщили ориентировочные сроки восстановления Селихова

В «Спартаке» сообщили ориентировочные сроки восстановления Селихова
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» на своём официальном сайте опубликовал информацию по травме голкипера Александра Селихова.

«Накануне голкипер Александр Селихов перенёс в Финляндии успешную операцию на правом ахилловом сухожилии. По словам главного врача красно-белых Михаила Бутовского, ориентировочные сроки восстановления вратаря составят не менее шести месяцев», — сказано в заявлении клуба.

Напомним, Ранее в СМИ сообщалось, что на восстановление Селихову может понадобиться около восьми месяцев. Напомним, в прошлом году голкипер из-за аналогичной травмы выбыл из строя на такой же срок. В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 6-е место, набрав 14 очков.

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