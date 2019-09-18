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Ахметов: перед «Лудогорцем» расслабленности нет, Гончаренко этого не позволит

Ахметов: перед «Лудогорцем» расслабленности нет, Гончаренко этого не позволит
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем», а также рассказал о первом голе за «армейцев».

«Никакой расслабленности нет, Гончаренко нам этого не позволит. «Лудогорец» тоже достойно играл против «Реала». Хотим писать новую историю, сначала надо набрать эти три очка.

Очень хотелось забить, хорошо, что удалось в матче с тульским „Арсеналом“. Это вообще мой первый гол в профессиональной карьере. Может, какой-то груз спал с меня, но я всё же не тот игрок, который должен много забивать. Но хочется делать это чаще, поэтому буду работать над этим компонентом», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Лудогорец» — ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, в Разграде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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