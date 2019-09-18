Кейру: Новосельцев — худший футболист из всех, которые есть. Он вор и мошенник

Екатерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о ходе судебного разбирательства о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов.



«У меня уже голос дрожит, я очень сильно устала. Не могу понять, сколько может всё это затягиваться. Я была беременна, я уже родила ребёнка, но заседания всё идут. Сторона Ивана вообще не готовится к заседаниям. Они оттягивают процесс, никаких претензий не предъявляют. И это всех устраивает. Судья воспринимает это нормально. Я ей задала вопрос, сколько можно оттягивать процесс. Да и вообще сколько женщин в нашей стране могут быть не защищены. Мой муж вывел все деньги. Сколько я должна воспитывать сама ребёнка. Я еле-еле зарегистрировала своего ребёнка, потому что мой муж отказал мне прислать копию московской прописки для того, чтобы получить некоторую помощь от государства, потом я просила прислать мне в роддом. На что мне сторона ответила, что Иван ничего делать не собирается.



Мой муж вывел деньги со счетов, даже в моменты последних дней, когда мы общались. Это что, не доказательства того, что это махинации? Иван вставляет палки в колёса даже своему рождённому ребёнку. Новосельцев вообще не интересовался состоянием ребёнка. Хочу отметить, что, когда мне Иван звонил, я всегда ему отвечала. Я ни разу не отклонила вызов, не проигнорировала.



Я не могла зарегистрировать без его документов ребёнка и получить свидетельство о рождении. Когда я ему позвонила, он не брал трубку. Не считая этого, я прохожу такие унижения, он оставил меня без денег. С первого дня рождения ребёнка я нахожусь в стрессе.



И вижу, как относятся бывшие футболисты к своим жёнам, но хуже поступка моего мужа я не вижу. Новосельцев — худший футболист из всех, которые есть. Ни один из футболистов не отказывает в помощи своим детям. Все они хотят сделать лучше своим детям, несмотря на взаимоотношения с жёнами. Детей никогда никто не бросает. И здесь, придя в суд, я не чувствую, что есть какая-то защита и правосудие.



Заседание перенесли, потому что не пришли выписки из банков. На мой взгляд, никто их и не отправил, просто затягивается процесс. Мне хочется, чтобы журналисты подошли к Ивану и задали ему вопросы. Новосельцев — вор, мошенник. Ему стыдно появляться на заседаниях, потому что всё выйдет наружу. Готова поклясться, что всё, что я говорю, — правда. Я ни разу не обманула, все мои слова — это так и есть. Он ходит врёт на каждом шагу, пытается опорочить мою честь, достоинство. Я буду идти до конца и любым путём докажу свою правоту, потому что я на сто процентов права.



Когда мы женились, я бросила свой спорт, свой заработок, несмотря на то что у меня было хорошее денежное предложение. Иван тогда зарабатывал копейки, у него не было ничего: ни недвижимости, ни автомобиля. Тогда я ему сказала: ты понимаешь, какая это ответственность — всё бросить? Он сказал, что ты можешь довериться мне, семья — самое главное. Как после этих слов он живёт теперь? На тот момент я была настолько выше спортсменкой, чем он. Сейчас почему-то я должна оказаться в такой ситуации. Он должен ответить за свои поступки. Надеюсь, суд вынесет верное решение, которое, я считаю, должно оказаться на моей стороне», — передаёт слова Кейру корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Юрист: по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен Кейру 200 млн рублей