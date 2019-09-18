Линделёф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года

Защитник Виктор Линделёф подписал новый долгосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба. Новое соглашение шведского игрока с манкунианцами рассчитано до июня 2024 года. Также в контракте прописана возможность продления соглашения ещё на год.
«С того дня, как перешёл в „Манчестер Юнайтед“, я чувствовал себя как дома. За последние два года я значительно вырос и как игрок, и как человек. За это я благодарен клубу. Я люблю играть в футбол, и моя цель сейчас — помочь команде выигрывать трофеи и отблагодарить болельщиков за их поддержку», — отметил Линделёф.
Фото можно посмотреть на странице «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».
Линделёф стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. За это время шведский защитник принял участие в 74 матчах английского клуба. Также Линделёф выступает за национальную команду Швеции с 2016 года.
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