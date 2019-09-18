Онлайн матчей 1-го тура Лиги чемпионов

«Чемпионат» проведёт онлайн всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следите за всеми основными моментами сегодняшних встреч с подборкой актуальных фото и видео.

Напомним, сегодня свой первый матч в Лиге чемпионов сезона-2019/20 сыграет «Локомотив». «Железнодорожники» на выезде будут противостоять «Байеру» из Леверкузена.

Вот расписание матчей на среду, 18 сентября.

19:55. Группа A. «Брюгге» — «Галатасарай»

19:55. Группа B. «Олимпиакос» — «Тоттенхэм Хотспур»

22:00. Группа D. «Атлетико» — «Ювентус»

22:00. Группа B. «Бавария» — «Црвена Звезда»

22:00. Группа D. «Байер» — «Локомотив»

22:00. Группа C. «Динамо» (Загреб) — «Аталанта»

22:00. Группа A. «Пари Сен-Жермен» — «Реал»

22:00. Группа C. «Шахтёр» — «Манчестер Сити»

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.