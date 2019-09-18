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Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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Онлайн матчей 1-го тура Лиги чемпионов

Онлайн матчей 1-го тура Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Чемпионат» проведёт онлайн всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следите за всеми основными моментами сегодняшних встреч с подборкой актуальных фото и видео.

Напомним, сегодня свой первый матч в Лиге чемпионов сезона-2019/20 сыграет «Локомотив». «Железнодорожники» на выезде будут противостоять «Байеру» из Леверкузена.

Вот расписание матчей на среду, 18 сентября.

19:55. Группа A. «Брюгге» — «Галатасарай»
19:55. Группа B. «Олимпиакос» — «Тоттенхэм Хотспур»
22:00. Группа D. «Атлетико» — «Ювентус»
22:00. Группа B. «Бавария» — «Црвена Звезда»
22:00. Группа D. «Байер» — «Локомотив»
22:00. Группа C. «Динамо» (Загреб) — «Аталанта»
22:00. Группа A. «Пари Сен-Жермен» — «Реал»
22:00. Группа C. «Шахтёр» — «Манчестер Сити»

С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.

«Байер» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся 18 сентября в 22:00
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