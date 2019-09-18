«Шахтёр» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция игры начнётся 18 сентября в 22:00

Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Шахтёр» – «Манчестер Сити». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. В роли его ассистентов выступят Рей Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.



Соперниками украинской и английской команд в группе C являются загребское «Динамо» и «Аталанта», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.



С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.