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Источник: Мбаппе перейдёт в «Реал» за € 275 млн

Источник: Мбаппе перейдёт в «Реал» за € 275 млн
Источник: Мбаппе перейдёт в «Реал» за € 275 млн
Футбол / Испания 0

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале», утверждает El Chiringuito в своём «твиттере».

Согласно информации источника, «Королевский клуб» достиг с парижанами договорённости о покупке 20-летнего нападающего. Трансфер футболиста будет стоить «сливочным» € 225 млн. Ещё € 50 млн чемпион Франции получит за игрока в виде бонусов. Также «Реал» уже согласовал условия личного контракта с Мбаппе. На «Сантьяго Бернабеу» форвард будет получать € 35 млн в год. За счёт премиальных эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл на клубном уровне четыре матча. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача.

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