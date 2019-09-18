Молния ударила в футболистов во время матча на Ямайке

Во время матча на Ямайке в игровое поле ударила молния. Несколько футболистов были доставлены в больницу, сообщает The Sun.



Инцидент произошёл во время матча «Уолмер Бойс Скул» — «Ямайка Колледж». В концовке встречи игроки и болельщики были ослеплены яркой вспышкой. Футболисты, находившиеся неподалёку от места удара молнии, оказались на газоне. Они не смогли самостоятельно подняться из-за полученных травм и покинули поле на носилках. После этого главный арбитр встречи принял решение остановить игру.



Позже за помощью к врачам обратились и другие игроки, которые находились на поле. Точное число пострадавших не сообщается, информации о степени повреждений также пока нет.

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