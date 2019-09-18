Молния ударила в футболистов во время матча на Ямайке
Во время матча на Ямайке в игровое поле ударила молния. Несколько футболистов были доставлены в больницу, сообщает The Sun.
Инцидент произошёл во время матча «Уолмер Бойс Скул» — «Ямайка Колледж». В концовке встречи игроки и болельщики были ослеплены яркой вспышкой. Футболисты, находившиеся неподалёку от места удара молнии, оказались на газоне. Они не смогли самостоятельно подняться из-за полученных травм и покинули поле на носилках. После этого главный арбитр встречи принял решение остановить игру.
Позже за помощью к врачам обратились и другие игроки, которые находились на поле. Точное число пострадавших не сообщается, информации о степени повреждений также пока нет.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 18 сентября 2019
-
20:42
-
20:38
-
20:29
-
20:08
-
20:04
-
19:50
-
19:47
-
19:36
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
17:51
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:33
-
17:29
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
16:56
-
16:46
-
16:32
-
16:22
-
16:20
-
16:06
Партнерский контент