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Это'О пригрозил расправиться с Хави, если тот не возглавит «Барселону»

Это'О пригрозил расправиться с Хави, если тот не возглавит «Барселону»
Футбол / Испания 0

Камерунец Самуэль Это'О, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры, высказался о возможном возвращении в «Барселону» в качестве главного тренера легенды каталонского клуба Хави.

«Он чёртов босс в Катаре и в Испании. Если он не будет тренировать „Барсу“, я его убью!» — приводит слова Это'О Goal.com со ссылкой на Cadena SER.

38-летний Это'О выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».

Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой нападающий защищал с 1996 по 2014 год.

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