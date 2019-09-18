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Нигматуллин — о шансах «Локо» в ЛЧ: при удачных обстоятельствах всё возможно

Нигматуллин — о шансах «Локо» в ЛЧ: при удачных обстоятельствах всё возможно
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что «Локомотив» способен выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У «Локомотива» самая сильная, серьёзная и сложная группа. Конечно, после прошлогоднего, далеко не самого удачного выступления хотелось, чтобы был шаг вперёд и выход из группы. С одной стороны, я верю в мастерство Юрия Павловича Сёмина и его подопечных, с другой стороны, сейчас много травм и серьёзные соперники, так что будет очень непросто.

Понятно, что нужно ставить себе самые серьёзные задачи и цели. Если я скажу, что «Локомотив» не может рассчитывать ни на что — это будет неправильно. На что может рассчитывать — не знаю, а должен, наверное, на выход из группы. При удачном стечении обстоятельств, если «Локомотив» вспомнит своё успешное выступление в Лиге Чемпионов прошлого десятилетия, то всё возможно.

Гилерме — лучший вратарь в стране, основной вратарь в сборной, поэтому жду от него надёжной игры в Лиге Чемпионов. Миранчуки, думаю, сразу начнут себя проявлять после того, как поправятся. Пока что оба травмированы, а так, конечно, это лидеры, на ряду с Крыховяком. Они должны вести партнёров за собой, на них главная надежда", — цитирует Нигматуллина официальный сайт РПЛ.

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