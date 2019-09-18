Биограф Риксена: в какой-то степени я даже рад, что он наконец-то отдыхает

Винсент Де Врис, друг и биограф Фернандо Риксена, рассказал о последних днях бывшего игрока «Зенита». Сегодня, 18 сентября, Риксен скончался в возрасте 43 лет.



Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.



«В последний раз я видел его 10 дней назад. Тогда я был удивлен видеть его в таком ужасном физическом состоянии. Он сильно похудел и у него была жидкая борода. Я смог провести с ним всего несколько минут — он был очень уставшим. Фернандо общался при помощи компьютера, но после того, как он написал букву „у“, его глаза закрылись. То же самое произошло и после буквы „с“. Он пытался написать слово „устал“. Да, у Фернандо бывали плохие дни, и он каждый раз давал отпор, но тогда у меня впервые возникло ощущение, что на этот раз он уступит в этой борьбе.



Конечно, сложно смириться с его смертью. Все подавлены. Но я в какой-то степени даже рад, что он наконец-то отдыхает. Да, это не совсем то слово, но всё же. В какой-то момент это становится унизительным. Его жизнь была коротка, но прекрасна. На самом деле, он прожил на 2-3 года дольше, чем предполагалось. Он всегда говорил, что хочет побороть болезнь, но во время своего последнего появления на публике он сказал, что это забирает у него очень много сил. Это и психологически тяжело. В определённый момент ты теряешь смысл жизни. Ты просыпаешься и ничего не можешь сделать. Лежишь в кровати, смотришь телевизор. А на следующий день всё повторяется. Последние три дня он едва был в сознании», — приводит слова Де Вриса AD.

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