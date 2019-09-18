«Атлетико» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Сауль, Партей, Коке, Лемар, Фелиш, Коста.
«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Пьянич, Хедира, Матюиди, Куадрадо, Роналду, Игуаин.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери – Симен Мюлдер.
Соперниками испанской и итальянской команд в группе D являются «Байер» и «Локомотив», которые также проведут матч сегодня, начало – в 22:00 мск.
- 18 сентября 2019
-
22:18
-
22:08
-
21:48
-
21:46
-
21:31
-
21:23
-
21:09
-
21:05
-
21:04
-
21:00
-
20:54
-
20:42
-
20:38
-
20:29
-
20:08
-
20:04
-
19:50
-
19:47
-
19:36
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
17:51
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:39
-
17:39