«Атлетико» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Сауль, Партей, Коке, Лемар, Фелиш, Коста.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Пьянич, Хедира, Матюиди, Куадрадо, Роналду, Игуаин.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери – Симен Мюлдер.

Соперниками испанской и итальянской команд в группе D являются «Байер» и «Локомотив», которые также проведут матч сегодня, начало – в 22:00 мск.