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«Брюгге» и «Галатасарай» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

«Брюгге» и «Галатасарай» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимал «Галатасарай». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Славко Винчич показал 5 жёлтых карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки турецкого клуба Марио Лемина, Стивен Н'Зонзи и Райан Донк. Также две карточки получили футболисты «Брюгге» Луа Опенда и Руд Вормер.

«Брюгге» набрал 1 очков и возглавил турнирную таблицу группы А. Турецкий «Галатасарай» (1) — на 2-м месте. Соперниками бельгийского и турецкого клубов по группе А являются «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал», которые также проведут матч сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 19:55 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
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