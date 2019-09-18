«Брюгге» и «Галатасарай» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимал «Галатасарай». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Славко Винчич показал 5 жёлтых карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки турецкого клуба Марио Лемина, Стивен Н'Зонзи и Райан Донк. Также две карточки получили футболисты «Брюгге» Луа Опенда и Руд Вормер.
«Брюгге» набрал 1 очков и возглавил турнирную таблицу группы А. Турецкий «Галатасарай» (1) — на 2-м месте. Соперниками бельгийского и турецкого клубов по группе А являются «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал», которые также проведут матч сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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