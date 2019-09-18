«Байер» — «Локомотив»: Крыховяк открыл счёт в матче

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» принимает московский «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. К 18-й минуте «железнодорожники» ведут в счёте — 1:0. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. В роли ассистента в этом эпизоде выступил португальский хавбек Жоау Мариу.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Польши во главе с Павлом Рачковским. Его ассистенты — Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервный рефери – Томаш Мусял.



Соперниками немецкой и российской команд в группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», которые также проводят свой матч в эти минуты. На данный момент счёт в этой встрече не открыт — 0:0.