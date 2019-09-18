Это'О: время доказало, что я был прав — Хави лучше Месси и Роналдиньо

Камерунец Самуэль Это'О, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры, назвал бывшего партнёра по «Барселоне» Хави лучшим футболистом, с которым играл в одной команде.
«В финале Лиги чемпионов 2006 года в Париже Хави играл как Диего Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду вместе взятые. Я уже говорил в моих прежних интервью: он лучший футболист, с которым я играл. Люди были удивлены, что я не назвал Роналдиньо или Месси, но время доказало, что я был прав. Его никогда не ставили на один уровень с Месси и Криштиану, но Хави и Иньеста находятся на их уровне», — приводит слова Это'О Goal.com со ссылкой на Cadena SER.
Последним клубом в карьере Это'О был «Катар». Ранее он также выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор».
- 18 сентября 2019
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