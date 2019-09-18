Ди Мария повторил достижение Шевченко и Жардела
Вингер «Пари-Сен-Жермен» Анхель Ди Мария стал лишь третьим игроком в истории, который в матчах Лиги чемпионов забил в ворота «Барселоны» и «Реала» не менее двух голов. Об этом сообщает Opta в своём «твиттере».
До аргентинца это удавалось сделать уже завершившим карьеру бразильцу Марио Жарделу и украинцу Андрею Шевченко.
Два мяча в ворота «Реала» Ди Мария забил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который в эти минуты проходит на «Парк де Пренс».
Ди Мария перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2015 года из «Манчестер Юнайтед». Трансфер вингера обошёлся парижанам в € 63 млн. Контракт 31-летнего футболиста с чемпионом Франции рассчитан до лета 2021 года. Ранее он выступал также за «Росарио», «Бенфику» и «Реал».
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- 18 сентября 2019
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