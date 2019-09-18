Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Итоговый счёт матча — 3:0.
Героем встречи стал бывший игрок «Королевского клуба» Анхель Ди Мария, ставший автором двух голов. Сначала аргентинец ударом в касание пробил Тибо Куртуа после передачи Хуана Берната. На 33-й минуте он огорчил бывшую команду точным выстрелом в левый от голкипера «Реала» угол. Результативную передачу Ди Марии отдал Идрисса Гейе. Третий мяч забил защитник парижан Тома Меньё.
«Пари Сен-Жермен» возглавил турнирную таблицу группы A. В другом матче квартета «Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью — 0:0.
С расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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