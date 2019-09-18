«Локомотив» обыграл «Байер» в матче ЛЧ благодаря голам Крыховяка и Баринова
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Через 9 минут защитник «железнодорожников» Бенедикт Хёведес сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. На 37-й минуте хавбек московской команды Дмитрий Баринов забил победный гол после ошибки голкипера «Байера» Лукаша Градецки.
«Локомотив» набрал 3 очка и занял 1-е место в турнирной таблице группы D, «Байер» (0) — на 4-м месте. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».
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