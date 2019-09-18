«Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче ЛЧ, «Динамо» (Загреб) — «Аталанту»
Завершились два матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете C. В Харькове «Шахтёр» проиграл «Манчестер Сити»со счётом 0:3. В Загребе местное «Динамо» ещё более уверенно разгромило «Аталанту» — 4:0.
Победу чемпиону Англии над «горняками» принесли результативные удары Рияда Мареза, Илкая Гюндогана и Габриэла Жезуса.
Чемпион Хорватии обыграл «Аталанту» благодаря голу Марина Леоваца и хет-трику Мислава Оршича.
В следующем туре группового этапа ЛЧ «Манчестер Сити» будет принимать «Динамо», а «Аталанта» — «Шахтёр». Обе встречи состоятся 1 октября.
С расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Марез – 24' 0:2 Гюндоган – 38' 0:3 Жезус – 76'
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