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«Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче ЛЧ, «Динамо» (Загреб) — «Аталанту»

«Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче ЛЧ, «Динамо» (Загреб) — «Аталанту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершились два матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете C. В Харькове «Шахтёр» проиграл «Манчестер Сити»со счётом 0:3. В Загребе местное «Динамо» ещё более уверенно разгромило «Аталанту» — 4:0.

Победу чемпиону Англии над «горняками» принесли результативные удары Рияда Мареза, Илкая Гюндогана и Габриэла Жезуса.

Чемпион Хорватии обыграл «Аталанту» благодаря голу Марина Леоваца и хет-трику Мислава Оршича.

В следующем туре группового этапа ЛЧ «Манчестер Сити» будет принимать «Динамо», а «Аталанта» — «Шахтёр». Обе встречи состоятся 1 октября.

С расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Марез – 24'   0:2 Гюндоган – 38'   0:3 Жезус – 76'
Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Леовац – 10'   2:0 Оршич – 31'   3:0 Оршич – 42'   4:0 Оршич – 68'
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