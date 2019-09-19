«Ростов» попросил «Мордовию» провести матч Кубка России на «Мордовия Арене»

Генеральный директор «Мордовии» Николай Левин сообщил, что «Ростов» попросил провести матч 1/16 финала Кубка России на «Мордовия Арене».

«Примерно в шесть часов вечера пришло письмо от «Ростова» с просьбой рассмотреть возможность провести наш матч на «Мордовия Арене». Заявка подаётся не позже, чем за десять дней до матча. На данный момент она подана на проведение матча на стадионе «Старт». Возможно, завтра будут изменения, но пока их нет», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч Кубка России между «Мордовией» и «Ростовом» назначен на среду, 25 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 мск. В предыдущем раунде турнира «Мордовия» в серии пенальти обыграла «Акрон».