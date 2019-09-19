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«Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в домашнем матче Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в домашнем матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Кингсли Коман. На 80-й минуте форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски упрочил преимущество хозяев в счёте, а нападающий «Баварии» Томас Мюллер довёл счёт до разгромного, забив в компенсированное время встречи.

Мюнхенская «Бавария» набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы B, «Црвена Звезда» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками «Баварии» и «Црвены Звезды» по группе В являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Олимпиакос».

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
18 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Коман – 34'   2:0 Левандовски – 80'   3:0 Мюллер – 90+1'
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