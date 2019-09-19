«Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в домашнем матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Кингсли Коман. На 80-й минуте форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски упрочил преимущество хозяев в счёте, а нападающий «Баварии» Томас Мюллер довёл счёт до разгромного, забив в компенсированное время встречи.



Мюнхенская «Бавария» набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы B, «Црвена Звезда» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками «Баварии» и «Црвены Звезды» по группе В являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Олимпиакос».