«Локомотив» захватил лидерство в группе D ЛЧ, «Юве» и «Атлетико» делят 2-3 места

После матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» захватил лидерство в своём квартете. В активе «железнодорожников», которые в гостях обыграли леверкузенский «Байер» со счётом 2:1, 3 очка. Второе и третье места делят туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», которые свою встречу завершили вничью — 2:2. «Байер» без набранных очков — последний.

В следующем туре «Локомотив» будет принимать «Атлетико», а «Ювентус» на своём поле встретится с «Байером». Обе встречи состоятся во вторник, 1 октября, и начнутся в 22:00 мск.

С полным расписанием группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Положение команд в группах можно посмотреть, перейдя по ссылке.

