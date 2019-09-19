Геркус: Баринов и Крыховяк показали себя лидерами «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поздравил московский клуб в победой в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (2:1).



«Поздравляю «Локомотив» с очень важной победой. Большие молодцы. Баринов и Крыховяк показали себя лидерами и сделали результат в отсутствие Миранчуков. Здорово и самоотверженно сыграли все без исключения. За себя и за травмированных. Ещё раз с победой, горд за команду», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Локомотив» набрал 3 очка и занял 1-е место в турнирной таблице группы D, «Байер» (0) — на 4-м месте. Соперниками московского «Локомотива» и леверкузенского «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».

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