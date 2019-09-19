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«ПСЖ» — «Реал» 3:0: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты

«ПСЖ» — «Реал» 3:0: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты
Футбол / Лига чемпионов 0

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Итоговый счёт матча — 3:0.

Героем встречи стал бывший игрок «Королевского клуба» Анхель Ди Мария, ставший автором двух голов. Сначала аргентинец ударом в касание пробил Тибо Куртуа после передачи Хуана Берната. На 33-й минуте он огорчил бывшую команду точным выстрелом в левый от голкипера «Реала» угол. Результативную передачу Ди Марии отдал Идрисса Гейе. Третий мяч забил защитник парижан Тома Меньё.

«Пари Сен-Жермен» возглавил турнирную таблицу группы A. В другом матче квартета «Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью — 0:0.

Видео можно посмотреть на канале «Матч ТВ» в YouTube.

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