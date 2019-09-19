Актёр Баринов — о «Локо»: гениально выстроенный план и потрясающее исполнение

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1).
«Гениально выстроенный тренером план и потрясающее исполнение футболистами! В ситуации отсутствия ведущих игроков, „Локомотив“ мог обыграть „Байер“ только так. Футболисты отдали себя на 100 процентов. Были всего две ошибки: гол дурацкий, и когда, слава богу, фантастически спас Гильерме. А так отыграно было всё — движения, перехваты.
В этом матче многие игроки очень мне понравились, например, Жоау Мариу. Парень, во всяком случае, видит поле замечательно и пасует точно. И каждый игрок отыгрывал и отрабатывал в обороне. Единственное, он и все к концу подустали.
Когда мы на чемпионате мира обыгрывали Испанию, и меня все спрашивали: „Как так?! Испания же давила...“, я говорил, что там настолько был выше класс, что Черчесов мог обыграть Испанию только так. Не было никакого другого выхода. Так же и тут. Пока возглавили таблицу, и это счастливый день!» — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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