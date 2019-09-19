Гасперини: трудно принять такое поражение

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.



«Трудно принять такое разгромное поражение, но так оно есть. С тех пор, как я здесь, в официальных матчах мы никогда не испытывали таких трудностей, как во время этой игры.



Противник лучше справлялся с защитой, прессингом, они удивили меня с точки зрения интенсивности и скорости игры. «Динамо» провел отличный матч, во втором тайме у нас были некоторые шансы, но последствия первого тайма были тяжелыми. Эти игры должны многому нас научить», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» проведёт с донецким «Шахтёром» 01 октября.