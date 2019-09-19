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Ди Мария: это был идеальный результат для «ПСЖ»

Ди Мария: это был идеальный результат для «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал результат матча 1 тура Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0)

«Мы отдали всех себя этому матчу, и это был идеальный результат для «ПСЖ». Мы много бегали и заслужили эту победу. Нам надо было добиться нужного результата вне зависимости от того, играли бы Неймар, Мбаппе и Кавани или нет. Команде нужно продолжать работать с правильным настроем и удерживать концентрацию в каждом матче, так как эти встречи очень важны», — приводит слова Ди Марии пресс-служба УЕФА.

После первых матчей в группе А «ПСЖ» занимает первое место с тремя очками. Следующий матч Лиги чемпионов французский клуб проведет 01 октября с «Галатасараем», сыгравшим в ничью с «Брюгге» (0:0).

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