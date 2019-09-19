Бензема побил рекорд Анри по числу матчей в Лиге чемпионов среди французов

Игра 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Реал», закончившийся победой подопечных Томаса Тухеля со счётом 3:0, стала 113-й для форварда «сливочных» Карима Бензема, что позволило ему стать рекордсменом по количеству матчей в этом турнире среди французских игроков
Ранее это выдающееся достижение принадлежало бывшему нападающему лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.
Напомним, что в этой матче вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария стал лишь третьим футболистом в истории, который в матчах Лиги чемпионов забил в ворота «Барселоны» и «Реала» не менее двух голов.
Во 2-м туре «Реал» примет «Брюгге». Игра состоится 1 октября.
«Пари Сен-Жермен» возглавил турнирную таблицу группы A. В другом матче квартета «Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью — 0:0. «Реал» находится на последнем месте.
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