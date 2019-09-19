Зидан: в ворота «ПСЖ» отменили 2 гола, но больше «Реал» ничего не создал

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездное поражение мадридской команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:3.
«ПСЖ» был лучше нас во всём, регулярно создавая острые эпизоды у наших ворот, но меня гораздо больше беспокоит, что в нашей игре не хватало качества и темпа.
Мы не создали достаточного напряжения у ворот соперника и проиграли много индивидуальных противостояний, а это фатально, когда играешь с соперником уровня «ПСЖ», который был хорош во всех игровых аспектах и заслужил победу.
Смириться с таким поражением очень сложно, особенно когда не создаёшь моменты с такими игроками на поле. Однако у нас новый матч в воскресенье, и мы должны фокусироваться на нём.
Знали, что на нас будет оказываться давление, но ни на одном отрезке матча мы не смогли войти в игру. Обычно мы создаём много опасных моментов. Сегодня у нас отменили два гола, но, кроме них, мы ничего толком и не создали. Когда мы выигрываем, то выигрываем все вместе. Когда проигрываем, то это тоже наша общая вина", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
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