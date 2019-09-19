Хёведес: сейчас могу шутить про автогол, но в тот момент был вне себя от ярости

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал выездную победу над «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.



«Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Поэтому во втором тайме я сорвал повязку.



Это чрезвычайно важная победа. Мы считались в этой группе беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» – бесспорными фаворитами. «Байер» способен добиваться результата и может бороться с нами за третье место. Так что эти три очка имеют огромное значение», – приводит слова Хёведеса официальный сайт УЕФА.

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