Хёведес: сейчас могу шутить про автогол, но в тот момент был вне себя от ярости
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал выездную победу над «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.
«Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Поэтому во втором тайме я сорвал повязку.
Это чрезвычайно важная победа. Мы считались в этой группе беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» – бесспорными фаворитами. «Байер» способен добиваться результата и может бороться с нами за третье место. Так что эти три очка имеют огромное значение», – приводит слова Хёведеса официальный сайт УЕФА.
«Байер» — «Локомотив»: Хёведес срезал мяч в собственные ворота
Кикнадзе: важный шаг и победа, но подсчёты будем вести к Рождеству
- 19 сентября 2019
-
07:11
-
06:33
-
06:22
-
06:15
-
05:41
-
05:24
-
04:12
-
03:54
-
03:07
-
02:13
-
02:06
-
01:54
-
01:33
-
01:25
-
00:57
-
00:53
-
00:45
-
00:45
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:36
-
00:31
-
00:26
-
00:22
-
00:19
-
00:15
-
00:09
-
00:04
-
00:00
- 18 сентября 2019
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:35
Партнерский контент