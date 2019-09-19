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Л. Бендер: постоянно создавали опасность у ворот «Локо», но не смогли забить

Л. Бендер: постоянно создавали опасность у ворот «Локо», но не смогли забить
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан «Байера» Ларс Бендер прокомментировал поражение от московского «Локомотива» со счётом 1:2 в матче 1-го группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы поставили задачу стартовать в Лиге чемпионов с победы и обсуждали, насколько это важно. Сейчас мы очень разочарованы. Ждали от себя большего, но не сумели выполнить задуманное.

Мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, но просто не смогли забить больше. Все мы люди и все допускаем ошибки. Я никого не собираюсь винить. Мы должны пройти через это как команда», – приводит слова Бендера официальный сайт УЕФА.

«Локомотив» набрал 3 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы D, «Байер» (0) — на 4-м месте. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико».

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